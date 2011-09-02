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Spor

Cumhurbaşkanı Gül, milli maçta İSTANBUL (A.A)

02 Eylül 2011 23:22

-Cumhurbaşkanı Gül, milli maçta İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye ile Kazakistan A Milli takımları arasında yapılan maçı izlemek üzere Türk Telekom Arena'ya geldi. Cumhurbaşkanı Gül'ü stat girişinde Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül, Bakan Kılıç ile maçı izlemek üzere protokol tribününe geçti.

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