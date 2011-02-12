T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Gül korsan film mi izledi?

Gül'ün filmi korsan CD'den mi yoksa özel bir kopyadan mı izlediği bilinmiyor.

12 Şubat 2011 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Twitter'a attığı bir mesaj "Köşk'te korsan film mi izleniyor" tartışmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte henüz gösterime girmeyen King Speech filmini izlediklerini Twitter'da duyurunca Köşk'te korsan film iddiaları öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Gül Twitter'daki hesabına, "Geçen gün eşimle beraber evde The King's Speech filmini izledik. Gerçekten çok güzel bir film. Filmin çok konuşulacağını ve birçok ödül alacağını tahmin ediyorum" diye yazdı.

Filmin henüz vizyona girmemesi sosyal paylaşım sitelerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün filmi korsan izlediğine ilişkin tartışmaların yaşanmasına neden oldu.

Kraliçe King Speech'i özel gösterimle izledi

BBC'nin haberine göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, babası 6. George'un hayatının anlatıldığı, başrolünde ünlü İngiliz aktör Colin Firth'ün oynadığı, Oscar ve Bafta gibi önemli sinema ödüllerine aday filmi özel bir gösterimle izledi.

İngiltere Kraliçesinin filmi "dokunaklı" bulduğu kaydedilirken, filmin senaristi David Seidler, Kraliçenin onayının kendilerini onurlandırdığını söyledi. Filmde, Kraliçe 2. Elizabeth'in çocukluk hali de beyaz perdeye yansıyor.


Gül'ün King Speech ile ilgili yorumu Ekşi Sözlük'te geyik konusu oldu:

* devlet denetleme kurulu'nun derhal müdahale etmesi gereken durumdur.
(paulmuaddib)

* şeyyyy, imam afedersiniz bişey yaparsa cemaat bilmem başka bişey yapardaki imamın bişey yapmasıdır.
(tandogan)

* bir kayserili olarak pek şaşırmadım bu olaya. insan köşke de çıksa "yav bi ucuz yollusu var mı hele" diye düşünüyor demek ki. bugün 3 kitapçı gezdim de paraya kıyıp istediğim kitabı alamadım.
(nikim yok benim)

* torrent'ini halen bulamadığım için yardım istenilmelidir.
(kikuchiyo)

* devlet denetleme kurulu'ndan ziyade cumhurbaskanlıgı güvenlik istihbaratı danısmanlıgı'nın mudahale etmesı gereken durum. korsan morsan virüs kaptırır bilgisayarlara mazallah.
(lexfori)

* hemen de günahı alınmasın yahu cumhurbaşkanımız'ın..belki presidents edition gibi özel bir sunumunu izlemiştir..
(the last soul in a fish bowl)

* en çok da yazıcıoğlu işhanı esnafının yüzünü güldürmüştür. bundan sonra polis baskınlarında “sen bizim müşterileri tanımıyorsun galiba, vallahi ararım ha sayın cumhurbaşkanını” diyebilecekler rahatlıkla.
(imadeddin nesimi)

* benim durumumdan farki cumhurbaskani olmasi ve korsan film izliyor olmasidir. o yuzden benim izlemedigim korsan filmlerle ilgili baslik acilmiyor.
(mr stranger)


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24