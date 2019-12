Cumhurbaşkanı Gül korsan film mi izledi?

T24





Filmin henüz vizyona girmemesi sosyal paylaşım sitelerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün filmi korsan izlediğine ilişkin tartışmaların yaşanmasına neden oldu.



Kraliçe King Speech'i özel gösterimle izledi



BBC'nin haberine göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, babası 6. George'un hayatının anlatıldığı, başrolünde ünlü İngiliz aktör Colin Firth'ün oynadığı, Oscar ve Bafta gibi önemli sinema ödüllerine aday filmi özel bir gösterimle izledi.



İngiltere Kraliçesinin filmi "dokunaklı" bulduğu kaydedilirken, filmin senaristi David Seidler, Kraliçenin onayının kendilerini onurlandırdığını söyledi. Filmde, Kraliçe 2. Elizabeth'in çocukluk hali de beyaz perdeye yansıyor.





Gül'ün King Speech ile ilgili yorumu Ekşi Sözlük'te geyik konusu oldu:



* devlet denetleme kurulu'nun derhal müdahale etmesi gereken durumdur.

(paulmuaddib)



* şeyyyy, imam afedersiniz bişey yaparsa cemaat bilmem başka bişey yapardaki imamın bişey yapmasıdır.

(tandogan)



* bir kayserili olarak pek şaşırmadım bu olaya. insan köşke de çıksa "yav bi ucuz yollusu var mı hele" diye düşünüyor demek ki. bugün 3 kitapçı gezdim de paraya kıyıp istediğim kitabı alamadım.

(nikim yok benim)



* torrent'ini halen bulamadığım için yardım istenilmelidir.

(kikuchiyo)



* devlet denetleme kurulu'ndan ziyade cumhurbaskanlıgı güvenlik istihbaratı danısmanlıgı'nın mudahale etmesı gereken durum. korsan morsan virüs kaptırır bilgisayarlara mazallah.

(lexfori)



* hemen de günahı alınmasın yahu cumhurbaşkanımız'ın..belki presidents edition gibi özel bir sunumunu izlemiştir..

(the last soul in a fish bowl)



* en çok da yazıcıoğlu işhanı esnafının yüzünü güldürmüştür. bundan sonra polis baskınlarında “sen bizim müşterileri tanımıyorsun galiba, vallahi ararım ha sayın cumhurbaşkanını” diyebilecekler rahatlıkla.

(imadeddin nesimi)



* benim durumumdan farki cumhurbaskani olmasi ve korsan film izliyor olmasidir. o yuzden benim izlemedigim korsan filmlerle ilgili baslik acilmiyor.

(mr stranger)







Cumhurbaşkanı Gül Twitter'daki hesabına, "Geçen gün eşimle beraber evde The King's Speech filmini izledik. Gerçekten çok güzel bir film. Filmin çok konuşulacağını ve birçok ödül alacağını tahmin ediyorum" diye yazdı.