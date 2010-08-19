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Cumhurbaşkanı Gül konuşma yapmayacak

Referanduma ilişkin TRT'deki propaganda konuşmalarının tarihleri belli oldu. Konuşmalar 6 Eylülde yayınlanmaya başlanacak.

19 Ağustos 2010 03:00

T24- TBMM'de grubu bulunan siyasi parti yetkililerinin 12 Eylüldeki halk oylamasına ilişkin TRT'deki propaganda konuşmaları, 6 Eylülde yayınlanmaya başlanacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuşma hakkını kullanmayacak.


İlk gün Cumhuriyet Halk Partisi ile Barış ve Demokrasi Partisi yetkililerinin konuşmaları yayınlanacak.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 12 Eylülde yapılacak Anayasa değişikliği ile ilgili halk oylamasına ilişkin TBMM'de grubu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi yetkililerinin yapacakları konuşmaların gün ve saatleri yer aldı.


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, kendisine yasayla tanınan bu hakkını kullanmayacağının bildirildiği kaydedilen kararda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin 10'ar dakikalık ikişer, iktidar partisinin ayrıca 10 dakikalık bir konuşma hakları bulunduğu belirtildi.
Karara göre, halk oylamasına ilişkin toplam 9 propaganda konuşması banttan ya da canlı olarak yayınlanabilecek.


Propaganda konuşmalarının özel radyo ve televizyonlardan yayınlanmasının da irdelendiği kararda, böyle bir imkanın sağlanması halinde, ilgili hükme göre siyasi partilere tanınan konuşma sürelerinin aşılacağı ve bu hususun da kanuna açıkça aykırılık oluşturacağı sonucuna varıldığı bildirildi.
Kararda, bu durumda, TRT'de yapılacak propaganda konuşmalarının aynı zamanda özel radyo ve televizyonlarda da yayınlanmasının gerekip gerekmediği değerlendirildi.
Söz konusu kuruluşların özel statü ve nitelikleri bulunduğu, kanunlarda bu konuda yayın zorunluluğunu öngören açık bir hüküm bulunmadığı, ancak bu kuruluşların istedikleri takdirde TRT'ye başvurmak ve belirlenen ilkelere uymak kaydıyla propaganda konuşmalarını yayınlayabilecekleri belirtildi.


Buna göre, bu radyo ve televizyonlar, konuşmaların tamamını aynı saat ve sürelere bağlı kalarak eksiksiz ve kesintisiz yayınlayabilecek.
Ancak, TRT'de yayınlanacak propaganda konuşmalarını yayınlamayan özel radyo ve televizyonlarda, yayın süresince aynı nitelik ve içerikte yayın yapılamayacak. Bu, yerel özel radyo ve televizyonlar için de geçerli olacak.


Konuşma gün ve saatleri

YSK kararına göre, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin yetkililerinin propaganda konuşmalarının yayınlanacağı günler şöyle:


6 Eylül Pazartesi: Cumhuriyet Halk Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi

7 Eylül Salı: Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi

8 Eylül Çarşamba: Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi

9 EYLÜL Perşembe: Barış ve Demokrasi Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi

10 Eylül Cuma: iktidar partisi olması nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi.


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