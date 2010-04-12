Cumhurbaşkanı Gül: Konumum tartışmalara girmeye müsait değil

T24-

Gül, Umman'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Anayasa değişikliği tartışmalarına ilişkin soru üzerine Gül, Anayasa değişikliği tartışmalarına ilişkin soru üzerine Gül, "Cumhurbaşkanı olarak konumum bu tür tartışmalara girmeye müsait değildir. Cumhurbaşkanı olarak ben şuanda takip ediyorum. Daha önce hatırlayacaksınız çeşitli görüşmelerde zaten hep bulunmuştum, onları da aktaracağım yerlere aktarmıştım. Konumumun gereğini şu anda yapmaya devam edeceğim" dedi.



CHP ile AK Parti arasında tartışmalı 3 maddenin tekliften çıkarılması konusunda yapılacak görüşmeye ilişkin soru üzerine de Gül, yasama faaliyetlerinde partiler arasında bu tür görüşmeler olacağını, bunun siyasetin doğasında olduğunu söyledi. Gül, çoğulcu demokrasilerde partiler arasında bunların olacağını kaydetti. Gül, "Cumhurbaşkanı olarak konumum bu tip tartışmalara girmeye müsaade etmez" diye konuştu.





GÜL, UMMAN'A GİTTİ





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Umman Sultanı Kabus Bin Said El Said'in davetlisi olarak üç günlük resmi ziyaret için Umman'ın başkenti Muskat'a gitti.



Türk Hava Yollarına ait özel uçakla saat 11.15'te Muskat'a giden Cumhurbaşkanı Gül'ü, İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Muammer Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve diğer ilgililer uğurladı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunnisa Gül ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, milletvekilleri, iş adamları ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 300 kişilik bir heyetle Umman'a gitti.