Cumhurbaşkanı Gül internet yasasını onayladı, Twitter'daki takipçilerini kaybetti

İnternet yasasını onayladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün twitter hesabının takipçi sayısı azalıyor. Twitter’da Cumhurbaşkanının kararına tepki olarak Gül’ün twitter hesabının takipçilerinin bir kısmı takibi bıraktı. Cumhurbaşkanı Gül’ün twitter hesabı kısa sürede yaklaşık 17 bin takipçi kaybetti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, internet yasasını onayladığını mikro paylaşım sitesi twitter'daki kendi hesabından duyurdu. Gül'ün yasayı onayladığını açıklamasından sonra twitter hesabındaki kullanıcı sayısı 4 milyon 390 binden 4 milyon 373 bine düştü. Cumhurbaşkanı Gül kısa sürede yaklaşık 17 bin takipçi kaybetti. Gül'ün kullanıcı sayısının hızla azaldığı gözlemleniyor.