Cumhurbaşkanı Gül hukukçularla buluşacak

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, pazartesi günü ''Çankaya Sofrası''nda hukukçu ve siyaset bilimcilerle bir araya gelecek.



Gül, ''Çankaya Sofrası''nda, Anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili olarak hukukçu ve siyaset bilimcileri ağırlayacak.



Yemeğe, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, eski Yargıtay Başkanı Osman Arslan, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ergun Özbudun, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, araştırmacı ve gazeteci Tarhan Erdem ve gazeteci Taha Akyol katılacak.



