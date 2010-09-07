-CUMHURBAŞKANI GÜL, HIRKA-İ ŞERİF'İ ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ikindi namazını Hırka-i Şerif Camisi'nde kıldı. Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'ne, eşi Hayrünnisa Gül ile gelen Cumhurbaşkanı Gül'ü, cami girişinde İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı karşıladı. Gül ile birlikte Hırka-i Şerif Camisi'ne kızı Kübra Sarımermer ve torunu da geldi. Burada ikindi namazını kılan Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Hırka-i Şerif'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Gül, camiden çıkışında kendisini alkışlayan vatandaşlara el salladı. Öte yandan makam aracına yaklaşan Zuldan Hamamcıoğlu adlı vatandaş, Cumhurbaşkanı Gül'den yardım talebinde bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Hamamcıoğlu, ''Almanya'da Parkinson tedavisi gördüğünü, Türkiye'de 1 milyon dolar parasının dolandırıldığını ve bu paranın kurtarılması için Cumhurbaşkanı Gül'den hukuksal anlamda yardım istediğini'' söyledi.