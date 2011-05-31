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Cumhurbaşkanı Gül, Harp Akademileri'ne gitmiyor

Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, Balyoz soruşturması kapsamında dün tutuklanırken,

31 Mayıs 2011 03:00

T24 - Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, Balyoz soruşturması kapsamında dün tutuklanırken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Harp Akademileri’ndeki mezuniyet törenine gitmeyeceğini bildirdi.

Orgeneral Bilgin Balanlı tutuklandı



Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine mahkemenin Orgeneral Balanlı hakkında tutuklama kararını vermesinden 48 saat önce Cumhurbaşkanı Gül’ün törene katılmayacağını bildirmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Gül, törene katılmayacağını bildirerek, günübirlik ziyaret için Türkmenistan’a gitti. Cumhurbaşkanı Gül’ün katılmama gerekçesi olarak Başkent kulislerinde, “Harp Akademileri Komutanı Balanlı hakkında bir adli süreç devam ederken, bu törene katılması yürümekte olan bir sürece müdahale gibi algılanabilir. Cumhurbaşkanı da, bu algıyı ortadan kaldırmak için, törene katılmamayı uygun buldu” iddiası ortaya atıldı.


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