Cumhurbaşkanı Gül, Harp Akademileri'ne gitmiyor

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Orgeneral Bilgin Balanlı tutuklandı

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine mahkemenin Orgeneral Balanlı hakkında tutuklama kararını vermesinden 48 saat önce Cumhurbaşkanı Gül’ün törene katılmayacağını bildirmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Gül, törene katılmayacağını bildirerek, günübirlik ziyaret için Türkmenistan’a gitti. Cumhurbaşkanı Gül’ün katılmama gerekçesi olarak Başkent kulislerinde, “Harp Akademileri Komutanı Balanlı hakkında bir adli süreç devam ederken, bu törene katılması yürümekte olan bir sürece müdahale gibi algılanabilir. Cumhurbaşkanı da, bu algıyı ortadan kaldırmak için, törene katılmamayı uygun buldu” iddiası ortaya atıldı.