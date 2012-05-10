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Cumhurbaşkanı Gül 'Haberal Yasası'nı onayladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'Haberal yasası'nın da aralarında olduğu 5 yasayı onayladı

10 Mayıs 2012 01:52

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda 'Haberal yasası' olarak bilinen 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un da aralarında bulunduğu 5 kanunu onayladı.

Kamuoyunda Haberal yasası olarak bilinen 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' tutukluların hasta olan yakınlarını ziyaret etmelerine olanak sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Gül'ün onayladığı diğer yasalar şunlar:
 
-Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 8 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 
-Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 
-Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile Bu Konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 
-Bazı Kanunlar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kanunlar onaylanmalarının ardından yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderildi.
 

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