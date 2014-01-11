Cumhurbaşkanı Gül, Gülen cemaatine tavır koyan Ensar Vakfı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Gülen cemaatine karşı iktidardan yana tavır koyan Ensar Vakfı'nın Ankara Şube yönetimini, Çankaya Köşkü'nde kabul etmesi dikkat çekti. Eğitim alanındaki çalışmaları ile tanınan ve cemaate bu alanda rakip olabilme iddiasındaki faaliyetleri ile dikkat çeken vakfın Ankara Şubesi'nin Köşk'teki kabulü, eğitim alanında faaliyetleri olan muhafazakar kesimdeki bazı sivil toplum kuruluşlarının devlet tarafından cemaate karşı dolaylı olarak desteklenmeye başlanacağı yorumlarına neden oldu.

İktidar ile Gülen cemaati arasındaki çatışma, devlette atama ve görevden alma operasyonlarına dayalı psikolojik bir savaş ortamı görüntüsü oluştururken, Cumhurbaşkanı Gül'ün, tutumu da önem kazanmaya başladı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Gül, dikkat çeken Kara Harp Okulu ziyaretinin ardından dün de, Çankaya Köşkü'nde Ensar Vakfı'nın Ankara şubesinin yöneticilerini kabul etti.

Yeni vesayet tesis edilmemeli

İktidar ile Gülen cemaati arasında gerilimin önemli noktalarından birini oluşturan dershaneler tartışması gündeme geldiğinde, Ensar Vakfı, Gülen cemaatine karşı iktidara destek niteliğinde ilan yayınlayan 97 dini cemaat, vakıf ve dernek arasında yer almıştı. O bildiride, "Milleti için başarıyla hak mücadelesi verenlere karşı haksızlık yapılmamalı, yeni vesayetler tesis edilmemeli; şahsi, zümrevi kaygılar ve menfaatler milletin ülkenin ve demokrasi mücadelesinin önüne geçilmemelidir" ifadeleri yer almıştı.

Başörtülü kadın vekil heyette

Cumhurbaşkanlığı'nın protokol kuralları çerçevesinde, Gül'ün bu seviyedeki kabulleri normalde 15 - 20 dakika civarında oluyor. Ancak Gül, bu kabulde vakıf yöneticileri ile 1 saat 15 dakika süren bir görüşme yaptı. Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı Ercan Poyraz başkanlığında yapılan ziyarete Yönetim Kurulu Üyelerinden Eğitimci Mustafa Uludağ, Genel Müdür Naim Gürhan Keskin, Genel Müdür Münip Karakılıç, Dr. Fatih Alagöz, Mehmet Boynikar, Fatih Altuntaş, Eğitimci Metin Aktürk, Bayram Ali Keleş, Murat Akyol, Emirhan Günaydın, Nihat Demir, İstişare Kurulu Üyelerinden Milletvekili Sevde Bayazıt Kaçar, Milletvekili Osman Çakır, Milletvekili Hasan Karal, ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan katıldı. Ercan Poyraz, görüşmeyle ilgili şu bilgileri verdi:

Yeni neslin yetişmesi

"Nezaket ziyaretimizde Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim ve kültür alanındaki, barınma imkanlarımızı da içine alan faaliyetlerimizle birlikte yeni neslin yetişmesi konusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Bireysel olgunlaşmayı hedefleyen çalışmalarımızla inisiyatif alan, değer yargıları ve milli manevi değerlerini ön planda tutan genç bir neslin yetişmesi konusundaki çalışmalarımızdan, plan ve projelerimizden bahsettik. Engin tecrübeleriyle, ülkenin milli manevi değerlerine sahip çıkan nesillerin yetişmesi için özverili çalışmaların gerektiğinden bahseden Sayın Cumhurbaşkanımız, Ensar Vakfı’nın da kuruluşundan bugüne eğitim öğretim başta olmak üzere kültürel alanda nitelikli faaliyetler gösteren bir kurum olduğundan bahsederek başarı dileklerini iletti."

Poyraz, görüşmede iktidar ile cemaat arasında yaşanan gerilimle ilgili konuların gündeme gelip gelmediğiyle ilgili sorumuz üzerine, "O konuda bir şey söylemem uygun olmaz" dedi.

Amaç en yetkin vakıf olmak

Vakfın genel merkezinin internet sitesinde vakıfla ilgili şu bilgiler veriliyor:

*Vakfımız; ülkemiz insanının manevî dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1979 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bu güne dek bu amaca ulaşabilmek için çeşitli alanlarda faaliyet göstermiştir. Halen Türkiye genelinde onlarca şubesi ile hizmet vermekte olan vakfımız, son yıllarda ise daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek için bir alanda uzmanlaşma yolunu tercih etmiş, din ve ahlak eğitimi ile değerler eğitimi konusunu ulusal ve uluslararası düzeyde kendine amaç edinmiştir.

Vakfımız, uzman olduğu alanlarda teorik ve pratik çalışmalar yapmak, bu konuda araştırma yapanları desteklemek, öğretmen ve öğretmen adayları ile üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlamak gayretindedir. Bilgiyi bu günden yarına sağlıklı bir şekilde ulaştırmanın sorumluluk ve bilinciyle, çalışma alanı içine giren konularda bilgi ve verilerin toplandığı bir merkez olmak yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlemekte ve bütün faaliyetlerini bu amaç doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

Din ve Değerler eğitimi alanında ilmi ve akademik pek çok faaliyetin yürütüldüğü vakfımız bünyesinde öğrencilerimize aynı zamanda, nitelikli ve ileri seviyede Arapça dil eğitimi verilmekte, temel İslami ilimler ve sosyal bilimler alanlarında da eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

Ensar Vakfı; insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek amacıyla, nitelikli akademik çalışma ve sürekli proje geliştirerek, özelde gençler olmak üzere toplumun tüm sosyal katmanlarına eğitim, yayın, organizasyon faaliyetleri ile hizmet sunan bir vakıftır. Din ve değerler eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, değerlerine bağlı, entelektüel birikim ve akademik başarısıyla gelecekte söz sahibi olacak en yetkin vakıf olmak."