Cumhurbaşkanı Gül: Füze sistemi silahlara karşıdır,

T24

Rusya Federasyonu'nun Yaroslavl kentinde düzenlenen küresel politika forumuna katılmasının ardından özel uçak ''ANA'' ile İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Gül, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.Bir gazetecinin ''Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile yaptığınız görüşmede füze kalkanı konusu gündeme geldi mi? Çünkü Rusya'nın da bu konuda çekincesi olduğu söyleniyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?'' sorusu üzerine, şunları kaydetti:''Medvedev ile tabi ki bu konuları görüştük. Bildiğiniz gibi aslında Rusya Federasyonu NATO'nun stratejik ortağıdır. Bazıları hala soğuk savaş dönemi mantığıyla düşünüyor. Dolayısıyla Rusya ve NATO arasında çok yakın ilişkiler söz konusudur. Bu füze sistemi savunma amaçlıdır ve silahlara karşıdır. Bu silahlar sadece devletlerle ilgili değil, biliyorsunuz ki devlet dışındaki bazı örgütler de bugünkü bazı teknolojilere sahip olabilmektedirler. Dolayısıyla tamamen savunma amaçlıdır. Biz bu konularda Rusya ile de zaten çok yakınız, istişareler içindeyiz. Vaktiyle sayın Medvedev'in de özel temsilcisi bana gelmişti, bu konuları paylaşmıştık. Dolayısıyla bunlar NATO içinde de zaten paylaşılıyor.''