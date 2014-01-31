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Cumhurbaşkanı Gül Floransa ziyaretini iptal etti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İtalya ziyaretinin dördüncü gününe Roma'da kaldığı otelde Başbakan Enrico Letta'yı kabul ederek başladı

31 Ocak 2014 17:57

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Roma temasları çerçevesinde İtalya Başbakanı Enrico Letta'yla bir araya geldi. Gül Floransa'ya yapacağı ziyareti ise, kötü hava koşulları nedeniyle iptal etti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İtalya ziyaretinin dördüncü gününe Roma'da kaldığı otelde Başbakan Enrico Letta'yı kabul ederek başladı.

Bu görüşmenin ardından Gül'ün İtalya'daki programına Floransa ile devam etmesi bekleniyordu.

Ancak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İtalya'daki hava muhalefeti nedeniyle uçağı geciktigi için Floransa'daki programı iptal oldu.

Kentin valisi ve belediye baskanı ile görüşmelerini iptal eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün uçağının hava şartları uygun olur olmaz Roma'dan Ankara'ya hareket etmesi bekleniyor.

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