Cumhurbaşkanı Gül, Erdoğan'a yeni hükümeti kurma görevi verdi

T24 - Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreninin ardından yeni hükümeti kurma çalışmaları da başladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı 61. Hükümeti kurmakla görevlendirdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Gül'ün bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul ederek, 61. Cumhuriyet Hükümetini kurmakla görevlendirdiği bildirildi.

















Başbakan Erdoğan'ın hükümeti kurma görevini almasıyla birlikte süreç şu şekilde işleyecek:



TBMM Başkanlığı seçimi 4 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. TBMM Genel Kurulunda, yemin töreninin tamamlanmasının ardından Danışma Kurulu kararı okunarak kabul edildi. Buna göre, Meclis, 1 Temmuz'da tatile çıkmayarak çalışmalarına devam edecek. TBMM Başkanlığı için başvuru 2 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'te sona erecek.

Meclisin 25. Başkanı'nı seçmesinin ardından yeni hükümetin kurulma süreci de başlayacak. Cumhurbaşkanlığının Bakanlar Kurulunun istifasının kabul edildiğine ve yeni hükümet kuruluncaya kadar göreve devamına ilişkin tezkeresi ile Bakanlar Kurulunun yeniden kurulması için görevlendirmesine ilişkin tezkere de aynı birleşimde okunacak.

Meclis Başkanı seçiminden sonra siyasi partiler, temsilleri oranında Başkanlık Divanı üyesi belirleyerek Başkanlığa sunacak. Partilerin belirlediği bu adaylar, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacak. Başkanlık Divanı üyelerini seçiminin 30 Haziran Perşembe günü yapılması bekleniyor.





Yeni hükümet için güven oylaması



TBMM Başkanlık Divanının oluşmasından sonra Meclis'te 61. Hükümet'in kuruluş ve güvenoyu süreci başlayacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa gereği bir milletvekilini (teamüllere göre seçimde çoğunluğu sağlayan partinin liderini) Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. Hükümeti'ni kurmakla görevlendirecek.



Yeni Bakanlar Kurulunun programı, hükümetin kuruluş tarihinden itibaren en geç 1 hafta sonra TBMM'de okunacak. Bunun üzerinden iki tam gün geçtikten sonra program üzerinde görüşme açılacak; görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra güven oylaması yapılacak. Bu sürecin Temmuz ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor.



24. Dönem TBMM'de görev alacak milletvekilleri, daha sonraki süreçte, partilerinin grup başkanvekillerini ve TBMM komisyonlarında görev alacak arkadaşlarını da seçecek.



Meclisin, hükümetin kurulmasından sonraki süreçte, Temmuz sonunda tatil kararı alarak 1 Ekim'de yeni yasama yılının başlaması bekleniyor.





