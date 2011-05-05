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CUMHURBAŞKANI GÜL, EKMEKÇİ'Yİ SEÇTİ ANKARA (A.A)

05 Mayıs 2011 19:53

-CUMHURBAŞKANI GÜL, EKMEKÇİ'Yİ SEÇTİ ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Ekmekçi'yi seçti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Gül'ün, Ekmekçi'yi Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından, 31 Mayıs 2011 tarihinden geçerli olmak üzere seçtiği belirtildi. -EKMEKÇİ'NİN ÖZGEÇMİŞİ- Mehmet Ekmekçi, 1951'de Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Beldesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oluktan sonra mesleğe Aydın hakim adayı olarak başlayan Ekmekçi, sırasıyla Kilis Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği, Başkale, Çameli Hakimliği, Hınıs, Sungurlu, Nazilli ve Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.  2003'te Yargıtay Üyeliğine seçilen Ekmekçi, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi olarak görev yapıyordu.

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