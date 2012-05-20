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Cumhurbaşkanı Gül, Chicago'da Türk basketbolcularla buluştu

Cumhurbaşkanı Gül, Davutoğlu veİsmet Yılmaz ile Türk basketbolcular Ömer Aşık ve Mehmet Okur birlikte toplu fotoğraf çektirdi

20 Mayıs 2012 14:41

NATO zirvesi için Chicago'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan 12 Dev Adam'ın önemli oyuncuları Türk basketbolculardan Ömer Aşık ve Mehmet Okur'u kabul etti.

Türk heyetinin konakladığı Four Seasons Oteli'nde yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanı Gül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile Türk basketbolcular Ömer Aşık ve Mehmet Okur, birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

Renkli görüntülere sahne olan görüşmede Gül, 2.11 boyundaki Mehmet Okur odaya girerken “Aman kafana dikkat” diye espri yaptı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Gül, sakatlığı yüzünden bu sezon fazla forma şansı bulamayan Mehmet Okur'a sakatlığının durumunu sordu.

NBA'de bu sezon hangi takımın şampiyon olacağı üzerinde de konuşulurken, Okur ve Aşık'ın, şampiyonluk için bu sezonun başarılı takımlarından Oklahoma City Thunder'ı favori olarak gördüklerini söyledikleri öğrenildi.

Okur ve Aşık, görüşmede ABD'deki deneyimlerini aktarırken, görüşmede Türk milli basketbol takımının eski maçlarından da konu açıldı.

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