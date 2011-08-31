Cumhurbaşkanı Gül: Bu tür alışkanlıklar Türkiye'ye yakışmıyordu!

T24

'Değişiklikleri bir yere çekmemek gerkir'



Protokolden yansıyan kareler için fotoğrafı tıklayınız...Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da yaptığı açıklamada, son düzenlemeleri normal görmek, normalleşme olarak görmek gerektiğini belirterek, ''Yıllar öncesinin olağanüstü dönemlerinden ara dönemlerinden kalan geleneklerimizdi. Dolayısıyla bunları yeniden düzenliyoruz. Bunların sadece böyle anlaşılması mı gerekir? Bu alışkanlıklar aslında bugünkü gelişmiş Türkiye'ye pek yakışmıyordu. Onun için bunları başka yöne çekmemek gerekir'' dedi.Gül, ''Türk Silahlı Kuvvetleri, bizim göz bebeğimizdir. Onun gücü hepimize huzur verir, hepimize güven verir, hepimize gurur verir ama bu düzenlemeler de gelişen, demokratik olarak çok farklı noktalara gelen bir ülkenin düzenlemeleri olarak görmek gerekir. Bakın Anayasa değişikliğinden konuşuyoruz. En büyük belge Anayasa'yı değiştirmek. Niye değiştiriyoruz? Demek ki bugünkü Anayasa da bugünkü Türkiye'ye pek yakışmıyor, dar geliyor. Eski Türkiye'nin Anayasası'ydı, bugünkü gerçeklerimize uygun yeni bir anayasa yapmak için el birliği ile nasıl uğraşıyorsak, diğer düzenlemeleri de buna göre yapıyoruz. Bunun böyle bilinmesini isteriz'' diye konuştu.