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Cumhurbaşkanı Gül: Bomba ihbarı tepemin tasını attırdı

Cumharbaşkanı Abdullah Gül, Almanya’da konuşmacı olduğu üniversiteye yapılan bomba...

21 Eylül 2011 03:00

T24 - Cumharbaşkanı Abdullah Gül, Almanya’da konuşmacı olduğu üniversiteye yapılan bomba ihbarıyla iligili olarak, “Rezalet, tepemin tasını attırdı. Ne demek bomba? Tedbir almadın mı? Ama derslerini aldılar” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Berlin’de konuşmacı olduğu Humboldt Üniversitesi’nde yapılan bomba ihbarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İhbarın kendisini kızdırdığını belirten Cumhurbaşkanı Gül, “Ünversitedeki rezalet, tepemin tasını attırdı. Ne demek bomba? Tedbir almadın mı? Ama derslerini aldılar. Hayat boyu unutmazlar söylediğim lafları" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Gül, Humboldt Üniversitesi’nde konuşma yapacağı sırada bomba ihbarı yapıldı.

Alman polisi, ihbar nedeniyle salonu boşalttı. Yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Güvenlik gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Gül’ün konuşma yapması istemedi. Bu duruma tepki gösteren Gül, “Ya konuşurum ya da Türkiye’ye dönerim” dedi.

Gerekli tedbirlerin alınması üzerine Gül, üniversitede konuşma yaptı.


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