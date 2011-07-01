Cumhurbaşkanı Gül: Başbakan Köşk davetini televizyondan öğrendi

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Gül’ün yanıtı



Neden davet etti?

Köşk’ün çözüm arayışı

Milliyet'in Ankara Temsilcisi Fikret Bila'nın bugünkü (1 Temmuz 2011) yazısı şöyle:Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yemin ve boykot krizini çözmek için devreye girdi. Gül, bu amaçla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ve BDP’nin desteklediği bağımsız milletvekillerinden Ahmet Türk ve Şerafettin Elçi’yi Köşk’e davet etti.CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün Köşk’e çıkarak Cumhurbaşkanı Gül ile görüştü. Türk ve Elçi de bugün görüşecekler. Ancak MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı’nın davetini geri çevirmişti.MHP lideri Bahçeli, dün de yazılı bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Gül’ün tutumunu sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Gül’ün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la rol paylaştığını öne sürdü.Bahçeli, yazılı açıklamasında, “Eğer Sayın Gül, her geçen gün güçlenen demokrasi krizinin bitirilmesine samimi olarak destek vermek istiyorsa, öncelikle şahsına göre daha açık ve berrak olan Başbakan Erdoğan’ın çekim alanından çıkmalı, tarafsız, adaletli ve eşitliği gözeten yönetim anlayışına bir an önce sahip olmalıdır” ifadesine yer verdi.Bahçeli, Gül’ün, Başbakan Erdoğan’la istişare ettikten sonra muhalefeti davet etmiş olmasının güçlü bir ihtimal olduğu eleştirisini de yöneltti.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MHP lideri Bahçeli’nin açıklamasını nasıl karşıladı? Cumhurbaşkanı Gül’ün başdanışmanı Ahmet Sever, Cumhurbaşkanı’nın düşüncesini şöyle açıkladı:“Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan’la görüşmesinde muhalefet liderlerine ve temsilcilerine yaptığı davet gündeme gelmemiştir. Sayın Başbakan’ın bu konuda bir talebinin olması bir yana bilgisi dahi olmamıştır. Kendisi de herkes gibi daveti televizyonlardan öğrenmiştir.Sayın Başbakan, Köşk’ten ayrıldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı bazı danışmanlarıyla bir istişare yapmış ve bu istişareden sonra davet kararını almıştır.Ayrıca Sayın Bahçeli’nin açıklamasında Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik olarak kullandığı üslubu ve dili de kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.”MHP lideri Bahçeli, açıklamasında partisinin yemin veya boykot krizinin tarafı olmadığını, bu nedenle de daveti kabul etmediği görüşünü dile getirmişti.Cumhurbaşkanı MHP’yi neden davet etti, sorusuna Köşk çevrelerinden gelen yanıt şöyle:“Sayın Cumhurbaşkanı yaşanan sorunla ilgili olarak TBMM’deki tüm muhalefet liderleri ve temsilcilerinin görüşünü almak arzusu ve MHP’nin de bir tutuklu milletvekilinin bulunması nedeniyle MHP liderini de davet etmeyi uygun gördü.”Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tutuklu milletvekilleri, yemin ve boykot krizine çözüm arayışı içinde bugün de Ahmet Türk ve Şerafettin Elçi’yle görüşecek.Cumhurbaşkanı’nın Meclis tatile girmeden bir çözüm yolu bulunmasını ve Meclis’in yeni dönemde normal çalışma düzeniyle girmesini hedeflediği anlaşılıyor.Gül’ün, Meclis’te oluşan sorunun Türkiye’nin son seçimle bir kez daha kanıtladığı ve bölgesinde örnek gösterilen demokratik görüntüsüne uygun düşmediği görüşünde olduğunu da söyleyebiliriz. Gül, bu düşünceyle soruna kısa sürede çözüm geliştirilmesi için devreye girmiş durumda.