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Dünya

CUMHURBAŞKANI GÜL BANKA AÇILIŞI YAPTI BAKÜ (A.A)

17 Ağustos 2010 16:47

-CUMHURBAŞKANI GÜL BANKA AÇILIŞI YAPTI BAKÜ (A.A) - 17.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye-Azerbaycan ortaklığıyla kurulan ''Azer-Türk'' bankasının yeni Genel Müdürlük binasının açılış törenine katıldı. Resmi bir ziyaret için Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Gül, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Azer-Türk bankasının daha önce Gence kenti ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan şubelerinin açılış törenine de katıldığını hatırlatarak, Bakü'de Azer-türk bankasının yeni Genel Müdürlük binasının açılışına katılmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.  Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin kelimeler ötesinde bir kavram olduğunu vurgulayan Gül, ''Hepimiz, tek bir milletiz. Bu milletin farklı farklı devletlerinden iki tanesiyiz'' dedi. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın sadece dilde ve söylemde olmadığını ifade eden Gül, bu durumu Azer-Türk bankasının gösterdiğini söyledi. Gül konuşmasında, Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in büyük öngörüsü, ferasetiyle Azer-Türk bankasının kurulduğunu da ifade etti. Gül, açılıştan sonra Azer-Türk bankasının yeni genel müdürlük binasını gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Banka açılışından sonra Tazepir Camisi'ne hareket eden Gül, burada Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Şeyhülislam Allahşükür Paşazade tarafından, kapıda karşılandı. Gül ve Paşazade yeni yapılan Tazepir Camisi'ni gezerek, cami imamından Tazepir hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Gül, Bakü temaslarının son bölümünde DHT Holding tarafında kurulan demir-çelik fabrikasının açılış törenine katıldı. Fabrika açılışında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, Azerbaycan'ın petrol ve gaz ihraç eden ülke olduğunu hatırlatarak, petrol ve gaz dışında ekonominin canlanması için bu gibi fabrikaların faaliyete geçmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Gül daha sonra DHT Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dağıstan Turanlı ve beraberindeki heyetle fabrikayı gezdi ve bilgi aldı. İki günlük Bakü temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Gül, Azerbaycan'ın Şeki kentine hareket etti.

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