Cumhurbaşkanı Gül, Angelina Jolie'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Gutteres'i kabul etti.

Kilis'te Suriyeli sığınmacıların kamplarına yaptığı ziyaretin ardından dün akşam Ankara'ya gelen ve bugün BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Gutteres'le birlikte bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Jolie'nin son durağı Çankaya Köşkü oldu.

Cumhurbaşkanı Gül, Jolie ve Gutteres'i köşkte kabul etti. Jolie, kamplarla ilgili izlenimlerini aktararak Türkiye'nin mülteciler için yaptıklarından dolayı Gül'e teşekkür etti. Gül de Jolie'nin kamp ziyareti sonrası yaptığı olumlu açıklamalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.