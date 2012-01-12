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Cumhurbaşkanı Gül 2. kez aday olamayacak

TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı kabul edildi.

12 Ocak 2012 02:00

T24- TBMM Anayasa Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı kabul edildi. Tasarıya göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresi 7 yıl olacak ve ikinci kez adaylığını koyamayacak.

Tasarıya, AK Parti milletvekillerinin verdiği bir önergeyle, ALt Komisyonda konulan geçici maddede değişiklik yapıldı.

Maddede, ''11. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 7 yıldır. 31 Mayıs 2007 tarihli Anayasanın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce seçilen cumhurbaşkanları, iki defa seçilememeleri kuralı dahil, Anayasanın değişiklik öncesi hükümlerine tabidir'' denildi.

Böylece, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte Ahmet Necdet Sezer, Süleyman Demirel ve Kenan Evren, yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacak.

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