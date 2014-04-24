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Dünya
Deutsche Welle

Cumhurbaşkanı Gauck'un Türkiye programı belli oldu

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, 4 günlük resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gidiyor. Kahramanmaraş, Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak Gauck, basın ve ifade özgürlüğü gibi hassas konuları da vurgulayacak.

24 Nisan 2014 13:47


Almanya Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndan yapılan açıklamada, Cumartesi akşamı Türkiye'ye varacak Gauck'un Türkiye programında ilk gün Suriyeli mültecilerin kaldığı bir kamp ve Kahramanmaraş'ta konuşlu Alman Patriot birliğine ziyaretin yer aldığı belirtildi.

Gauck'a Kahramanmaraş'taki temasları sırasında Türkiye Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın da eşlik etmesi bekleniyor. Kahramanmaraş'ta 2013 Ocak ayından bu yana 300 kadar Alman askeri görev yapıyor.

Kahramanmaraş'tan Ankara'ya geçecek olan Gauck, Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesine çelenk koyduktan sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak. Gauck'un Ankara gündeminde, mevkidaşı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı ikili görüşmeler yer alıyor. Daha sonra Türkiye ziyaretinin üçüncü ve son durağı İstanbul'a geçecek olan Gauck, burada Abdullah Gül ile birlikte Alman-Türk Üniversitesi'nin resmi açılış törenine katılacak.

'Demokratik değerlere vurgu yapacak'

Türkiye'deki temasları sırasında demokrasi ve hukuk devleti gibi konulara da değinecek Gauck, bazı sivil toplum örgütü temsilcileriyle de görüşecek. Ziyaretle ilgili Alman Basın Ajansı'na (dpa) bilgi veren Almanya Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, "Gauck'un basın, ifade ve toplanma gibi temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra dini çeşitlilik ve azınlıkların korunması gibi demokratik değerlere de vurgu yapacağını" kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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