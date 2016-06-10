Cumhurbaşkanı Gauck DW’yi ziyaret etti



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Deutsche Welle'nin Bonn'daki merkezini ziyaret etti. Joachim Gauck, Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg ile kurumumuzun 300 çalışanı tarafından karşılandı. Almanya Cumhurbaşkanı ziyaretinde, “günümüzde yaşanan pek çok kriz ve uzlaşmazlıkların ortasında Deutsche Welle'nin dünya çapında güvenilir kalmayı başardığını söyledi. Deutsche Welle Genel Müdürü Limbourg, diğer yöneticiler ve editörlerlerle görüşen Cumhurbaşkanı, kurumumuzdaki yenilikler ve uluslararası yayınlar hakkında bilgi aldı. Gauck, 60 ülkeden gazetecilerin, 30 dilde ilham veren, bir tartışma platformu sunduğunu dile getirdi.

Gauck işverenlere seslendi

Cumhurbaşkanı Gauck, Deutsche Welle'yi ziyareti öncesinde de Bonn Çalışma Ajansı'nı ziyaret etti. Joachim Gauck, Alman işletmelerinin mültecileri iş hayatına kazandırmak için daha fazla çaba sarfetmelerini istedi. Almanya Cumhurbaşkanı, Çalışma Ajansı'nın mülteciler için kurduğu “Integration Point – Uyum noktası” adlı bölümünü gezerek bilgi aldı. Mültecilerin iş hayatına hızlı giriş yapabilmesini hedefleyen Bonn Çalışma Ajansı, dil kursu ve yabancı diplomaların tanınması konusunda da yardım sunuyor.

Mültecilerin umutlarını frenledi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Gauck, mültecilerin çok hızlı iş bulabileceği yönündeki beklentilerini frenledi. Gauck, “Mülteciler Almanya'da hemen para kazanabileceklerini, ailelerinin ihtiyacı olan parayı ya da insan kaçakçılarına olan borçlarını ödeyebilecekleri kanısına sahipler. Ancak çoğu zaman hüsrana uğruyorlar” dedi. Gauck, özellikle gençlere üç dört yıllık bir eğitimin ardından para kazanabilecekleri açıklandığında ve diğer ülkelerde prosedürün farklı olduğu söylendiğinde, hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Kültürel farklılıkların da uyumu güçleştirdiğini söyleyen Gauck, işveren, çalışma ajansları, sanayi ve ticaret odalarının ortak çaba sarfettiği durumlarda, mültecilerin iş hayatına katılım başarısının arttığını vurguladı. Almanya Cumhurbaşkanı, Kuzey Ren Westfalya Eyaleti'ndeki çalışma ajanslarının 53'ünde “Uyum Noktası” bölümünün bulunmasını, buna iyi bir örnek olarak gösterdi.