Cumhurbaşkanı Erdoğan,Putin ile telefonda görüştü

Gülseli KENARLI /İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gece bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; iki lider, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulundular. Başta İdlib olmak üzere Suriye\'de çatışmasızlığın hayata geçirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan iki lider, Astana sürecini de ele aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, bölgesel konularda da yakın işbirliği ve koordinasyon içinde olma konusunda mutabık kaldılar. İki ülke arasında ticaret, ekonomi, enerji alanlarındaki işbirliğine değinilen görüşmede, ikili ticaret hacminde bu yılın ilk 8 ayı itirabarıyla geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 21,7 artış gözlenmesinin memnuniyet verici olduğu vurgulandı. İki lider, karşılıklı ziyaretlerin, Türkiye-Rusya arasındaki işbirliğinin daha da güçlenmesine önemli bir katkı sağladığına dikkati çektiler.



