Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşen Merkel: Türkiye ekonomisinin güçlü olması Almanya için önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Merkel, görüşmede Eylül ayının sonunda Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelme kararı aldıkları belirtildi. Şansölye Merkel'in görüşmede "Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu" söylediği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere, bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Başkan Erdoğan ve Merkel'in eylül sonunda Berlin’de gerçekleştirecekleri buluşmaya da değinildi.

Başkan Erdoğan ve Merkel önümüzdeki günlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmeleri konusunda mutabık kaldı.

Şansölye Merkel görüşme vesilesiyle, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı.

İki lider, Türkiye-Almanya arasındaki iş birliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslarla daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.