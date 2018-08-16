Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşen Macron: Ekonomik istikrar önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'nuh, Türkiye’nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğunu söylediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı.

Karşılıklı yatırımları bu ilişkileri daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Edinilen bilgiye göre Macron, "Türkiye’nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğuna" dikkati çekti.

Ayrıca iki lider görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile Fransız mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerini kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüşmüştü. Merkel, Türk ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından önemli olduğunu vurgulamıştı.