Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra giden sanatçı Kabaklı kazada yaralandı (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Burdur\'un Karamanlı ilçesi yakınlarında otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında yaralanan Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, sevk edildiği Isparta Şehir Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Feridun Ruşen Keskin, Esat Kabaklı\'nın sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Esat Kabaklı\'nın durumuyla ilgili bilgi aldığını söyleyen Başhekim Keskin, \"Sağlık durumunu izah ettik. Herhangi bir sıkıntı yok. Hastanemizde birkaç gün misafir edeceğiz. Durumuna göre tekrar değerlendireceğiz\" dedi.

‘ŞU AN BİR SIKINTIMIZ YOK’

Esat Kabaklı\'nın saat 18.45 sıralarında ambulans ile hastaneye getirildiğini, geldiğinde genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Keskin, \"Tahliller sonucuna baktığımızda sol ön kolda parçalı kırık, beraberinde sol akciğerde kontüzyonu (ezilme) mevcut. Daha sonra kendisini kırık için atele aldık. Arkasından hastamızı kontrol altında tutmak için yoğun bakıma yatırdık. Genel durumu iyi, şuuru açık ve bilinci yerinde. Hayati tehlikesi yönünden 24 saat geçirmesi uygun olacaktır. Şu an bir sıkıntımız yok\" diye konuştu.

Esat Kabaklı\'nın yakınlarının hastaneye gelmek için yolda olduklarını aktaran Keskin, panik olmasınlar diye genel durumu hakkında bilgilendirdiklerini belirtti.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

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