Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret gününde 'drone' yasağı

SİVAS, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Sivas\'a 10 Aralık\'ta yapacağı ziyaret nedeniyle, kentte \'drone\' olarak nitelendirilen insansız hava araçlarının uçuşuna yasak getirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Ak Parti\'nin 6\'ncı Olağan Kongresi, çeşitli inceleme, gezi ve programlara katılmak üzere kente geleceği hatırlatılarak, \"Bu kapsamda, ilimiz hava sahasında sivil insansız hava araçları İHA veya drone ve motorlu çok hafif araçlarının ne şekilde kullanılabileceği belirtilmiş olup, bu tür araçların düzenlemenin haricinde uçuş yapması yasaklanmıştır. Belirtilen yasağa uymayanlarla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılacağı bildirildiğinden 10 Aralık Pazar günü drone uçurulamayacaktır\" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kent ziyaretinde geçiş için kullanacağı güzergah üzerinde yer alan cadde ve sokaklarda da araç parkına izin verilmeyeceği belirtildi.