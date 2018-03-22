Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da protestocuları darp eden korumaları hakkındaki suçlamalar düşürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği önünde eylem düzenlemek isteyen protestocuları darp eden koruma polisleri hakkındaki suçlamaların düşürüldüğü ortaya çıktı. Geçen yıl mayıs ayında yaşanan olaya karışan 15 korumadan 11’i hakkındaki davanın düşürüldüğü kaydedildi.

Sputnik Türkiye’nin Wall Street Journal’dan (WSJ) aktardığı habere göre göre federal savcılar geçen sene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında protestocuların dövülmesiyle bağlantılı olmakla suçlanan Erdoğan'ın 15 korumasından 11'i hakkındaki suçlamaları düşürdü.

Korumaların ABD tarafından yargılanması kararının geri çekilmesinin Washington-Ankara ilişkilerinin gerginleşmesini hafifleteceği yorumunu yapan WSJ savcıların ilk olarak kasım ayında davaya bakan yargıçtan Erdoğan'ın korumalarından 4'ü hakkındaki suçlamaların düşürülmesini istediğini aktardı. Davalıların avukatlarından Günay Evinç, bu 4 korumanın olay sırasında kavganın yaşandığı alanda olmadıklarını kanıtladıklarını belirtti.

Aralarında Erdoğan'ın Koruma Müdürü de var

Ardından savcılar ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara'ya ilişkileri yumuşatmak için gitmesinden 1 gün önce, 14 Şubat'ta, korumalardan 7'si hakkındaki suçlamaları düşürdü.

Suçlamaları düşürülen bu 7 koruma arasında Erdoğan'ın Koruma Müdürü'nün de olduğu belirtildi. WSJ bu 7 koruma hakkındaki suçlamaların düşürüldüğüne ilişkin savcılıktan resmi açıklama yapılmadığını, gazetenin yaptığı araştırma sonucu bunu öğrendiğini de aktardı.

Ne yaşanmıştı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının geçen mayıs ayında Türk Büyükelçiliği önünde protestocularla yaşadığı kavganın videoları yayımlanmış, görüntülerde takım elbiseli korumaların protestoculara yumruk ve tekmelerle saldırdıkları, Washington polisi ve ABD Gizli Servis görevlilerinin ise tarafları ayırmaya çalıştığı görülmüştü. Olayda 9 protestocunun yanı sıra 1 polis memuru ve 2 Gizli Servis görevlisi yaralanmıştı.

Bazı ABD Kongre üyeleri korumaların kavgasına sert tepki göstermiş ve Başkan Donald Trump'tan Türkiye'nin ABD Büyükelçisi'ni sınırdışı etmesini istemişti. Columbia Bölgesi polis şefi Peter Newsham da olayı 'barışçı eylemcilere sebepsiz ve vahşi bir saldırı' olarak nitelemişti.

Türk yetkililer ise eylemcileri alandaki Erdoğan destekçilerine saldıdrmakla ayrıca Washington polisi ve diğer görevlileri de olaya seyirci kalmakla suçlamıştı. ABD polis departmanı olayın ardından Erdoğan'ın korumalarının fotoğraflarının yer aldığı 'Aranıyor' ilanları hazırlamış ve bir basın toplantısı düzenleyerek aralarında 'ağır cezayı gerektiren müessir fiil'in de olduğu bir dizi suçlamayı duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise korumaların sadece kendisini (Erdoğan'ı) korumaya çalıştığını söyleyerek suçlamaları 'skandal' olarak nitelemişti.