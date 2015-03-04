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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı havada 2 tur attı

Suudi Arabistan Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sırasında meydana gelen hidrolik arıza nedeniyle pistte kaldı

04 Mart 2015 01:55

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında bir yolcu uçağının arızalanması nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağı da havada 2 tur atmak zorunda kaldı.

DHA'nın haberine göre, Medine-İstanbul seferini yapan Suudi Arabistan Havayolları’na ait yolcu uçağı saat 22.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Bu sırada uçakta hidrolik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle uçak pistin ortasında kalırken, Sabiha Gökçen Havalimanı yaklaşık yarım saat iniş ve kalkışlara kapatıldı.

Havalimanına iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Hidrolik arıza nedeniyle pistin ortasında kalan Suudi uçağı çekilirken, havalimanı saat 23.00 itibariyle yeniden uçuşlara açıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatılmadan 10 dakika önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özel uçak ANA ile

Ankara’dan Sabiha Gökçen’e doğru yola çıkmıştı. Erdoğan’ın uçağı, havalimanı uçuşlara açıldıktan 18 dakika sonra piste iniş yaptı.

Erdoğan’ın uçağının da pistin kapalı olması nedeniyle havada 2 tur attığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, havalimanından Üsküdar Kısıklı’daki evlerine hareket etti.

 

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