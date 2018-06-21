 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UÇAĞI 3. HAVALİMANINA İNDİ (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı taşıyan \"TC-ANK\" adlı uçak 3. havalimanına indi.
Erdoğan, Gaziantep\'ten miting sonrasında helikopterle Gaziantep Havalimanı\'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı taşıyan \"TC-ANK\" adlı uçak, 3. havalimanına ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep\'ten havalandı. Uçak, 3. havalimanındaki 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste saat 20.30\'da indi.
Görüntü Dökümü:
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-Uçağın inişi
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