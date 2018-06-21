Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı 3. Havalimanı'na indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak 3. Havalimanı'na indi. Erdoğan, iniş sonrası "Muhteşem bir esere sahip olduk. Milletimiz için, tüm insanlık için havalimanımızın hayırlı olmasını dilerim"açıklaması yaptı.

Tarihi iniş için, uçağa hizmet verecek olan bazı araçlar da Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Yeni Havalimanı'na gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Yeni Havalimanı'nda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, pilotlar, hostesler, hostlar, havalimanı işçileri karşıladı. Erdoğan, daha sonra tören mangasını selamladı.

Havalimanında bekleyen itfaiye takımı, ilk kez iniş yapması sebebiyle Erdoğan'ın uçağını bir havacılık geleneği olan su takı ile karşıladı. Uçak daha sonra su püskürten bu iki itfaiye aracının arasından geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kokpitten yaptığı konuşmada, muhteşem bir havalimanını inşa etmenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Erdoğan, "Tüm konsorsiyum mensuplarını, mimarından mühendisine kadar emeği geçenlerin hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Gerçekten pistiyle, ışıklandırmasıyla, terminal binasıyla muhteşem bir esere sahip olduk. Milletimiz için ülkemiz için tüm insanlık için havalimanımızın hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Milletime en kalbi duygularla selam, sevgi, saygılarımı sunuyorum." dedi.

Erdoğan, uçak indikten sonra da şu açıklamaları yaptı:

Bizler için çok çok anlamlı bir gün. 29 Ekim'de inşallah bu muhteşem havalimanımızın açılışını yapacağız.

29 Ekim'de bittiğinde yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak ve dünyanın sayılı, ilk 3 inşallah havalimanlarından bir tanesi olacak.

İnşallah havalimanımız bizim prestijimiz olmanın ötesinde markamız olacak.

Tüm etapların tamamlanması ile yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul 3. Havalimanı, günde 3 bin 500 uçağa hizmet verme ve aynı anda havalimanında 454 uçak park kapasitesine sahip. Terminal binasına Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı.