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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu atın cinsi Hollanda çıktı

"Yapma yav"

19 Mart 2017 17:37

Çanakkale Zaferi'nin 102. yıldönümü nedeniyle Çanakkale'de bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Erdoğan’ı Şehitler Abidesi’nde helikopterden indikten sonra Jandarma’nın atlı birliği karşıladı.4 atlı askerin önünde duran Erdoğan, atların cinsini sordu. Astsubay, 2 atın Hollanda cinsi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanının Hollanda cevabını aldıktan sonra 'yapma yav' dediği öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'evet' mitingine çevirdikleri törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la birlikte katıldı. Başbakan Binali Yıldırım da aynı anlarda Lapseki'deki temel atma törenindeydi.

Erdoğan’ı Şehitler Abidesi’nde helikopterden indikten sonra Jandarma’nın atlı birliği karşıladı. 4 atlı askerin önünde duran Erdoğan, atların cinsini sordu. Astsubay, 2 atın Hollanda cinsi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanının Hollanda cevabını aldıktan sonra 'yapma yav' dediği öğrenildi.

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