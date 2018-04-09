Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyaretlerde kullandığı uçak satıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce resmi ziyaretler için kullandığı ve Türk Hava Yolları VİP uçak filosunda yer alan Airbus A340-500 tipi, TC-CAN kuyruk tescilli uçağı satıldı. Uçak 2017 yılında 77.8 milyon dolara Tunus'tan satın alınmıştı.

Türk Hava Yolları (THY) devletin zirvesinin yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında kullanmak için oluşturulan VIP uçak havuzundaki uçaklardan birinin satıldığını açıkladı. THY'den konu ile ilgili olarak Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada “VIP hizmetlerde kullanılmakta olan 1 adet A340-500 tipi uçak satılmıştır" denildi.

Tunus'tan satın alındı

TC-CAN kuyruk tescilli uçak 2017 yılında 77.8 milyon dolara Tunus'tan satın alınmıştı. Airbus tarafından 2008 yılında uçak Hintli Kingfisher Havayolları için 902 seri numarasıyla imal edilmişti.

THY tarafından satılan Airbus A340-500 tipi dört motorlu uçak toplam kabin alanı 140 metre kare. Koltuk kapasitesi ise 56. Kabin 6 bölümden oluşuyor. İlk bölüm, toplantı salonu veya çalışma ofisi olarak kullanılıyor. Hemen arkasında ikramın yapıldığı bir sosyal alan yer alıyor. Kabinde ayrıca bir yatak odası da var. İki ayrı salonun hemen arkasında biri 26, diğeri de 25 koltuklu iki ayrı kabin bulunuyor.