Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin'le görüştü

Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

Putin: Büyük ölçüde sizin duruşunuz sayesinde Suriye'deki durumu değiştirmek mümkün oldu

Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan Putin, Erdoğan'a hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanı, büyük ölçüde sizin duruşunuz sayesinde, Suriye'deki durumu iyiye doğru değiştirmek mümkün oldu. Bu süre içinde terörist oluşumlara büyük darbe indirildi ve çözüm süreci ciddi biçimde ilerledi" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca, "Sizin ve tüm meslektaşlarınızın duruşunu, müzakere sürecindeki tüm partnerlerimizin duruşunu takdir ediyoruz" dedi.

Rusya-Türkiye ilişkilerine ilişkin olarak da "İkili ilişkilerimizin tam kapsamlı gelişimi, ilgimizi çeken bazı sorunların çözümü için son zamanlarda birçok şey yapıldı" diten Putin, görüşme kapsamında, ikili ilişkileri tüm yelpazede ele almayı teklif etti.

Erdoğan: Her şeyden önce çok farklı bir G20 toplantısı yaşıyoruz

Erdoğan ise sözlerine "Her şeyden önce çok farklı bir G20 Zirvesi toplantısı yaşıyoruz" diyerek başladı.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin bölgede sağladığı olumlu sonuçlara işaret eden Erdoğan, "Gerçekten inanıyorum ki bölge halkında, dünyaya da örnek teşkil edecek şekilde… Beklentiler yüksek, tabii özellikle aramızdaki bu ilişkilerin ikili ilişkilerle de güçlendirilmiş olması hakikaten her iki ülke halkına da örnek olarak fayda sağlıyor" ifadesini kullandı.

"Şu ana kadar koyduğunuz iradeye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum"

Erdoğan, gerek ekonomik ilişkiler gerek turizm gerek savunma sanayisine yönelik bu gelişmelerin, Türkiye-Rusya ilişkilerini çok daha güçlü bir konuma getireceğine inandığını vurguladı. Erdoğan, "Hepsinden öte tabii Suriye, Irak, bununla ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Ben görüşmemizi bu bakımdan da çok önemsiyorum. Şu ana kadar da koyduğunuz iradeye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Türk heyetinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.