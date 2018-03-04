T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı iptal edildi

Bugün gerçekleştirilecek AKP İl Gençlik Kongresine Binali Yıldırım'ın katılacağı belirtildi

04 Mart 2018 14:35

Bugün yapılacak olan AKP İl Gençlik Kongresine katılacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Manisa programı iptal oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın geleceği açıklandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun geçen Afrika ziyaretinin ardından bugün katılacağı açıklanan AKP Manisa İl Gençlik Kolları Kongresine katılamayacağı bildirildi. AKP İl Gençlik Kollarından yapılan açıklamada, “Bilindiği gibi İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongremize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif edeceğini ve kongre öncesinde halkımız ile buluşacağının duyurularını yapmıştık. Ancak Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyaretlerinin çok yoğun geçmesi nedeniyle İl Gençlik Kollarımızın 5. Olağan Kongresine AKP Genel Başkanvekilimiz Başbakanımız Binali Yıldırım katılacaktır” ifadesine yer verildi.

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla Kadın Kolları Kongresi sonrasında Manisa’ya gelerek 19 Mayıs Stadyumu önünde önce halka hitap edecek, ardından da Atatürk Spor Salonunda AKP İl Gençlik Kolları Kongresine katılacak. Manisa Valiliğini de ziyaret etmesi beklenen Başbakan Binali Yıldırım en son 10 Şubat tarihinde AKP İl Kongresine katılmak üzere şehre gelmişti.

ETİKETLER

erdoğanbinali yıldırımakpaKP İl Gençlik Kongresihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24