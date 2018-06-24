T24 LogoT24 Logo
Gündem

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY KULLANACAĞI OKULDA HAZIRLIK

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı

24 Haziran 2018 13:37

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oy kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu\'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Okul girişi bariyerle kapatılırken, oy kullanmak için okula gelenlerin üzeri arandı. Okul bahçesinde yine bariyerlerle ayrılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı görmek isteyen seçmenlerin bariyer arkasında beklediği görüldü. Okul bahçesinde polis köpeği ile arama yapıldı.

Görüntü Dökümü:
------------
-Bahçede köpek ile arama yapılması
-Oy kullananların görüntüsü
-Okuldan görüntüler
-Güvenlik önlemlerinin görüntüsü
-Seçmenlerin aranması
-Erdoğan\'ı bekleyenlerin görüntüsü
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Gülseli KENARLIKamera Güven USTADHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSaffetOrtaokuluOkulCumhurbaşkanı ErdoğanGörüntü Dökümü Bahçede
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24