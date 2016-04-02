Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları ABD medyasında: Her şey biraz delirdi

4. Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Brookings Enstitüsü'nde yapacağı konuşma öncesi protesto edilmiş, Erdoğan'ın korumaları protestoculara tekme ve yumruklarla müdahale etmişti. ABD medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyaretini, korumaların protestoculara saldırması üzerinden gördü. Washington Post'un “Erdoğan Washington’a geldi ve her şey biraz delirdi” başlığıyla yayımladığı haberde, "Erdoğan’ın Brookings’deki konuşması merakla beklenirken kurumun dışında korumalar, Erdoğan karşıtlarıyla çarpıştı. Güvenlik güçleri tarafları ayırmak zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Barack Obama’nın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes da düzenlediği basın toplantısında “Brookings’de bunların ne şartlarda olup bittiğini tam olarak bilemiyorum. Bu meselelerde bizim pozisyonumuz nettir. İster ABD’de olsun, ister Türkiye’de, bağımsız gazetecilik hakkına saygı duyuyoruz ve kuvvetle destek veriyoruz” dedi.

Ulusal Basın Kulübü (NPC) Başkanı Thomas Burr, yaşananlardan büyük endişe ve rahatsızlık duyduklarını dile getirerek “Türkiye’nin lideri ve güvenlik ekibi ABD’de misafirdir. Gazetecilere, protestoculara ya da herhangi birine el uzatmaya hakları yoktur” dedi. Sınır Tanımayan Gazeteciler de koruma dehşetine “Kabul edilemez davranış” diye konuştu.

Yumruk yumruğa

Dış politika dergisi Foreign Policy muhabiri Paul McLeary Brooking önünden olayları bire bir aktardı. McLeary, “Brookings çalışanı darp edildi. Güvenlik çalışanları gazetecileri Erdoğan’ın korumalarından korumak için binanın içine taşıyor. Korumalar ile polis yumruk yumruğa dövüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal gazetesi, “ABD yönetiminin Türkiye’de muhaliflere ve basına yönelik baskıyı eleştirdiği dönemde Erdoğan’ın yaptığı ziyaretin, Brookings’deki çatışmadan sonra daha da lekelendiği” yorumunu yaptı.

Sendika çevrelerinin dergisi Mother Jones, “Türkiye Cumhurbaşkanı Washington’ın merkezine kaos getirdi” başlığını attı. Politico gazetesi “Başkentteki düşünce kuruluşu, Türkiye’deki çatışmanın tadını kapısının hemen önünde aldı” açıklamasında bulundu.

Brookings’i elçilik ikna etti

USA Today gazetesi "yapılan müdahaleyle Erdoğan’ın gezisinin imajının iyice bozulduğunu" belirtirken, Adem Yavuz Aslan’ı içerde Brookings’in bir güvenlik elemanı ile bir Gizli Servis ajanının koruduğunu aktardı.

Britanya’nın The Guardian gazetesi ise “Brookings konuşmayı iptal etmeye karar verdi, Türk büyükelçiliği araya girip korumaları yatıştırınca, vazgeçti” bilgisini verdi.