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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan sözlendi

Sümeyye Erdoğan'ın yerli İnsansız Hava Aracı tasarımını yapan ekibin başındaki Selçuk Bayraktar ile sözlendi

07 Mart 2016 13:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ile İnsansız Hava Aracı imal eden Baykar Makina’nın sahibi Özdemir Bayraktar’ın oğlu Selçuk Bayraktar sözlendi.

DHA'da yer alan habere göre, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) doktora yapan 36 yaşındaki Selçuk Bayraktar, yerli İnsansız Hava Aracı Bayraktar’ın tasarımını yapan ekibin başında yer alıyor. Bayraktar ailesi tarafından doğrulanan haber, ilk olarak Sarıyer’de yerel gazetelerde yayımlandı. Sarıyer Times isimli gazete “Sümeyye Erdoğan Sarıyer’e gelin geliyor” başlıklı habere imza atarak “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar sözlendiler, çok kısa zamanda nişanlanıyorlar” bilgisini okuyucularına aktardı.

 

MIT’de doktora yaptı

 

Selçuk Bayraktar, İTÜ Elektronik Mühendisliği’ni bitirdi. Daha sonra ABD’ye giderek University of Pennsylvania’da insansız uçaklar üzerine master, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) robotik kontrol sistemleri konusunda doktora yaptı. 11 yıldır kendi şirketinde çalışan Selçuk Bayraktar, birçok sistemin milli olarak geliştirilmesi projesinde görev aldı.

Taktik İnsansız Hava Aracı olan Bayraktar, geçtiğimiz yıl 17 Aralık’ta Roketsan şirketinin geliştirdiği füzeyi atmış ve hedefini yüzde 100 vurma başarısı göstermişti.

Selçuk Bayraktar (ortada)

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