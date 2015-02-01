Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan milletvekili mi olacak?

Seçimlere yönelik çalışmaların hızlanması ve bürokratların 10 Şubat’a kadar istifa etme zorunluluğu, AKP’deki liste hareketliliğini hızlandırdı. Bu hafta Maliye Müsteşarı Naci Ağbal ile THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’nun adaylık için istifa edeceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın milletvekili olacağı da kulislerde dile getiriliyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Milletvekili adayı olmak isteyen bürokratların 10 Şubat’a kadar istifa etmesi zorunlu. Bir hafta boyunca kulisler, özellikle Ak Parti’de siyaset yapmak isteyen bürokratların nabız yoklamalarıyla geçti. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’dan onay almayan bürokratların istifasına izin verilmediği belirtilirken, kesinleşen 2 ismin, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal ile THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu olduğu ifade ediliyor. Adaylık için gözler, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık danışmanlarına çevrilirken, ilk istifa Erdoğan’ın metin yazarı Aydın Ünal’dan geldi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un siyasete girip girmeyeceği de kulislerin en çok konuşulan konusu oldu. Bulut’un milletvekili adayı olmasına karşı, parti içerisinde ciddi direnç bulunuyor. Başbakanlık danışmanları Ertan Aydın ve Taha Özhan ile Adalet Bakanlığı danışmanı Adnan Boynukara hakkındaki kararlar da bu hafta netleşecek.

Özhaseki dışında geçit yok

Parti, belediye ve il başkanlarından ‘milletvekili adayı’ yapmayacak. Bunun tek istisnası Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki olacak. Özhaseki, belediye başkan adayı yapılırken, ilk genel seçimlerde milletvekili yapılacağı ve yeni kabinede bakan olarak değerlendirileceği iddiaları da gündeme taşınmıştı.

Aile Meclisi kararını açıklamadı

Kulislerde konuşulan isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyya Erdoğan oldu. Sümeyya Erdoğan’ın büyük olasılıkla milletvekili yapılacağı, ancak aile meclisinin kararını henüz açıklamadığı belirtiliyor. Partinin bu seçimlerde TBMM’ye taşıyacağı türbanlı kadın vekillerinin sayısı da artacak. Meclis’e taşınması planlanan 60 kadın vekilin yarısının türbanlı olacağı belirtiliyor.

Fidan’ın durumu kritik

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın siyasete taşınması da bu hafta karara bağlanacak. Hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan ile arası iyi olan Fidan’ın durumunu 2 kriter belirleyecek. Bunlar; MİT’in başına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ikna edecek bir ismin bulunması ile Çözüm Süreci ve Paralel’le mücadelenin aksamayacağının garanti edilmesi. İktidar partisinin siyasete taşıyacağı bürokrat sayısının 15 civarında olacağı, bunlar arasında bazı illerin valilerinin de bulunduğu belirtiliyor.

4 eski bakanın durumu

Haklarında yolsuzluk iddiası bulunan 4 eski bakanın siyasi geleceği de netleşiyor. 3 dönem kriterine takıldığı için aday gösterilemeyecek olan Egemen Bağış dışındaki 3 bakanın aday gösterilmeyeceği iddia ediliyor. Zafer Çağlayan’ın siyaseti bıraktığını daha önceden açıkladığı, diğer bakanların da partinin tavrını bildikleri için adaylık başvurusu yapmayacakları ifade ediliyor.