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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakaret davaları geri çekmesinden sonra ilk tahliye geldi

Mehmet Yurtman, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla tutuklanmıştı

03 Ağustos 2016 20:21

Sosyal medya paylaşımlarında 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' iddiasıyla tutuklanan Mehmet Yurtman’ın tahlikesine karar verildi. Yurtman’ın tutukluluğuna yapılan itiraz Adana 2’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir defaya mahsus olmak üzere HDP hariç tüm davaları geri çektiğini duyurmuştu. 

Evrensel’den Volkan Pekal’ın haberine göre, Tutuklama kararını veren Karaisalı Sulh Ceza Hakimliği’nin kuvvetli suç şüphesi, kaçma şüphesinin bulunması ve suçun mahiyetinin değişebilmesi gibi gerekçelerinin devam ettiğini söyleyen 2’inci Sulh Ceza Hakimliği Yurtman’ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.  Kararı doğru bulmadıklarını anlatan Yurtman’ın avukatları karın yeniden incelenmesi için Karaisalı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulunmak için harekete geçti. 

15 Eylül’de gerçekleşen darbe girişiminin ardından emniyet, sosyal paylaşım sitelerinde darbeden kaynaklı hükümete yönelik eleştirileri araştırmaya başladı. Mehmet Yurtman, herkesin paylaştığı, yayın hayatına devam eden gazete ve karikatür dergilerinin haberlerini ve resimlerini paylaştı. Bu paylaşımların suç olduğu iddiası ile hareket eden Karaisalı Cumhuriyet Savcılığı Mehmet Yurtman’ı ifadeye çağırdı. İfadesinde, paylaşımlarının eleştiri içerikli olduğunu ve hakaret bulunmadığını söylemesine rağmen Yurtman, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve mahkeme tarafından, "kuvvetli suç şüphesi, kaçma şüphesi ve suçun mahiyetinin değişme şüphesi" gerekçesiyle tutuklandı.

 

 

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