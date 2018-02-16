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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçiş güzergahındaki müzeler hizmet veremeyecek

ESKİŞEHİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günü  Ak Parti Eskişehir İl Kongresi'ne katılacağından dolayı güvenlik gerekçesiyle geçiş güzergahında bulunan müzelerin saat 12

16 Şubat 2018 02:28

ESKİŞEHİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Cumartesi günü  Ak Parti Eskişehir İl Kongresi\'ne katılacağından dolayı güvenlik gerekçesiyle geçiş güzergahında bulunan müzelerin saat 12.00\'den sonra hizmet veremeyeceği açıklandı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda Atatürk Bulvarı\'ndaki müzeler kompleksinin 17 Şubat Cumartesi günü saat 12.00\'den sonra hizmet veremeyeceği belirtilerek şöyle denildi:
\"Sayın Cumhurbaşkanı\'nın şehrimize ziyareti nedeniyle Eskişehir Valiliği\'nden tarafımıza ulaştırılan karar doğrultusunda Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Cam Sanatları Müzesi ve Canlı Tarih Sahnesi 17 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 12.00\'den sonra hizmet veremeyecektir.18 Şubat Pazar günü müzelerimiz açık olacaktır.\"
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılanyazılı  açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın geçiş güzergahı olan Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi, Gençlik Bulvarı, Mustafa Özel Bulvarı ile Piri Reis Caddesi üzerinde araçların park edilmesine izin verilemeyeceği,  bu yerlerin zaman zaman trafiğe kapatılacağı bildirildi.

 

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