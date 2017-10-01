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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çekmek için ağaca çıktı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- FETÖ'den tutuklu yarbay eşinin suçsuzluğunu anlatmak için 14 aydır mücadele veren Nazife Kayacı, Erzurum'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikinci kez görüşmek için miting alanındaki ağaca çıktı

01 Ekim 2017 12:37

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- FETÖ\'den tutuklu yarbay eşinin suçsuzluğunu anlatmak için 14 aydır mücadele veren Nazife Kayacı, Erzurum\'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikinci kez görüşmek için miting alanındaki ağaca çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın dikkatini çekerek yanına gelmesini istediği Kayacı,  5 dakika boyunca oğlu ile birlikte derdini anlattı.
Darbe girişiminden 22 gün sonra gözaltına alınan ve 19 Ağustos\'ta sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan 9\'uncu Kolordu 109\'uncu Topçu Alayı 1\'inci Topçu Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Kayacı\'nın eşi Nazife Kayacı hukuk mücadelesi başlatırken, siyasileri de markaja aldı. Erzurum\'a gelen tüm liderlerle bir yolunu bulup görüşen ve yardım isteyen 2 çocuk annesi Nazife Kayacı, eşinin suçsuz olduğunu öne sürdü. 
30 Eylül cumartesi günü Erzurum\'a gelen ve İl Danışma Toplantısı\'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çevresindeki korumaları aşamayınca görüşemeyen Kayacı, açılış törenin yapılacağı alana gitti. Nafize Kayacı, burada Erdoğan\'ın oturacağı koltuğun hemen önündeki ağacın yanında beklemeye başladı. Erdoğan, gelip koltuğuna oturduğu sırada Kayacı, ağaca tırmandı. Nafize Kayacı, çıktığı ağaçta Erdoğan\'a seslenerek, \"Yanınıza gelmek istiyorum\" dedi. Erdoğan, bunun üzerine korumalara talimat vererek Kayacı\'nın yanına getirilmesini istedi. Ağaçtan inerken kollarını yaralayan Nazife Kayacı yanındaki 12 yaşındaki oğlu Burak ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanına gidip boş koltuğa oturdu. Eşinin suçsuz olduğunu ve serbest bırakılması için yardım istediğini belirten Kayacı\'nın kollarındaki yaraları gören Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi ve yanındaki Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ\'a göstererek, \"Sen ne yaptın kızım? Allah senin iyiliğini versin\" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan sadece adalet istediğini ve eşinin haksız yere tutuklandığını söyleyen 2 çocuk annesi Nazife Kayacı şunları söyledi:
\"Ben sizden terörist değil, vatanına, milletine bağlı bir askeri istiyorum. Benim eşim terörist değil. Bu yapı ile yakından ve uzaktan hiçbir alakamız yok. 1 yıldır bunun mücadelesini veriyorum. Nisan ayında da Erzurum\'a geldiğinizde size durumu anlatmış ve bir mektup vermiştim. Ama bir sonuç alamadım. Ne olur yardım edin ve adalet tez zamanda yerini bulsun. 18 Ağustos\'ta ilk mahkememiz oldu. Savcı eşimin tahliyesini istemesine rağmen hakim bırakmadı. Dava 13 Ekim\'e ertelendi. İddianamede suç ve tutukluluğunu teşkil edecek hiçbir şey yok. Ama 13 aydır tutuklu. Bizim gibi bir sürü asker aynı durumda.\"
Bunun üzerine Erdoğan ve Kayacı\'nın yanına gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, \"Konuyu Başbakanımız da biliyor. Ben size ayrıntılı bir şekilde arz ederim. Takip ediyoruz\" dedi. Bunun üzerine Erdoğan, Kayacı\'nın oğlu Burak\'ı öperek oyuncak verdi. Erdoğan, Kayacı\'ya, \"Baktıralım\" diyerek yanından uğurladı. Kayacı oğlunun elinden tutarak alandan ayrıldı.

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