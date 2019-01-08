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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı vefat etti

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu (85) tedavi gördüğü hastanede vefat etti

08 Ocak 2019 12:50

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu (85) tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu, bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedavi görüyordu. Mutlu, bu sabah hastanede hayatını kaybetti. 5 çocuk babası olan Mutlu\'nun cenazesinin yarın Rize\'nin Güneysu ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU, (Rize), (DHA)
 

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