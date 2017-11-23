Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: Hüsnü Mahalli cezalandırılsın

‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla 7 yıl 4 aya kadar hapsi talep edilen gazeteci Hüsnü Mahalli’nin yargılanmasına devam edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay, şikâyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Hüsnü Mahalli, avukatı Turan Aydoğan’la katıldı. Şikâyetçi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ise avukatı Hatice Özay temsil etti.

Hüsnü Mahalli savunmasında, en başından beri Suriye ve Ortadoğu’daki gelişmelerin aslında Türkiye’yi hedeflediğini anlattığını belirterek, şunları söyledi:

Mahalli: Suriye'deki savaşta 30'a yakın akrabam öldü, ifadelerimdeki sertlik bundandır

“Diğer yandan bu coğrafyada meydana gelen olaylarda insanların ölmesi beni üzmektedir. Suriye’deki savaşta benim 30’a yakın akrabam ölmüştür. İfadelerimde bir sertlik varsa anlattığım bu durumdan da kaynaklanmaktadır. En başından itibaren gerek ABD’nin, gerekse Ortadoğu’daki körfez ülkelerinin Türkiye’ye kazık atmaya çalışacağını ifade ettim. Gelişmeler benim dediğimi doğrulamıştır. İki sene öncesine kadar Türkiye’nin düşmanı olarak görünen Rusya ve İran ile Türkiye daha dün Soçi’de biraraya gelmiş ve bölgedeki barışın tesisi için işbirliği yapmak konusunda mutabık kalmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanı’na hakaret etmeyeceğimi 2011 yılından önce kendisi ile ne kadar yakın olduğumu herkes bilir. Diğer yandan diktatör kelimesini kullandığım için suçlanmam da yerinde değildir. Zira bu kavram felsefi bir içerik taşımaktadır ve Cumhurbaşkanı’nın çok yakınında olan hocamız Burhan Kuzu da bunu ifade etmiştir.”

Beraatini istedi

Mahalli’nin avukatı Aydoğdu ise Ortadoğu politikasında dünyada yaşanan son gelişmelerin müvekkilinin görüşlerinin haklılığını ortaya çıkardığını belirterek ifade özgürlüğü çerçevesinde görüşleri açıkladığını ve beraatini talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hatice Özay ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek “Sanığın ifadelerinin, sert eleştiri sınırlarını aştığını düşünüyoruz. Bu nedenle cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi. Mahkeme, dosya eksikliğinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianame

İddianamede, gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis isteniyor. Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mahalli, 15 Aralık 2016’da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi de Mahalli’nin “kaçma ihtimalinin olmaması, tutuklulukta kaldığı süre, istenilen cezanın miktarı ve mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulmasının olanaksız olmasını” dikkate alarak 20 Ocak’ta tahliyesine karar vermişti.