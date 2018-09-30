Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da katıldığı cami açılışında kırmızı buton detayı

Almanya'nın çok satan gazetelerinden Bild, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Almanya'nın Köln kentinde katıldığı cami açılışında konuşma yaptığı kürsüye kırmızı buton yerleştirildiğini yazdı. Gazete, kürsünün de kurşun geçirmez olduğunu belirterek butonun, tehlike anında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basması durumunda özel Alman güvenlik güçlerinin olay yerine gelerek bölgeyi koruma altına alabileceği bildirildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün, resmi temaslarının ardından Türkiye kökenlilerin yoğunlukta yaşadığı Köln kentinde, Merkez Camisi'nin açılışına katıldı. Erdoğan’ın konuşması öncesinde bölgede adeta kuş uçurtulmazken çok sayıda katılımcının izlediği caminin açılışı sırasında kurulan kürsüde kimsenin dikkat etmediği bir detayı ise Alman basını yazdı.

Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı kürsüyü ters açıdan görüntüledi. Alman polisinin, kürsünün altına Erdoğan’ın erişebileceği bir kırmızı buton yerleştirdiği ortaya çıktı. Alman basını, butonun, tehlike anında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basması durumunda özel Alman güvenlik güçlerinin olay yerine gelerek bölgeyi koruma altına alabileceğini yazdı.

Bild’in haberinde kürsünün kurşun geçirmez olarak tasarlandığı da belirtildi.