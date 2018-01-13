Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Afrin' açıklamasının ardından Suriye sınırına tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvveleri unsurlarının bugün öğle saatlerinde, Afrin'deki YPG mevzilerine top atışı yapılmasının ardından akşam saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerine tank sevkiyatı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Elazığ'daki AKP kongresinde , "Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler" dedi.

Öğle saatlerinde ise Reyhanlı İlçesi'ndeki Oğulpınar Sınır Karakolu mevkiinden Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) unsurlarınca Afrin'de YPG/PYD mevzilerine yönelik aralıklarla 10 top atışı yapıldı.

Akşam saatlerinde ise Türkiye'deki çeşitli birliklerden Hatay kent merkezine gelen 5 tank yüklü tır konvoyu, Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Konvoy burada güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.

Tankların birliklere takviye amaçlı gönderildiği belirtildi.