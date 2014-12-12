'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adi suçlardan üç fezlekesi kayıp'

Anayasa Komisyonu Üyesi CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adi nitelikli suçlardan düzenlenmiş üç fezlekesinin nerede olduğunun bilinmediğini söyledi. “Karambole getirilip işlemden kaldırılması kaygısı taşıyorum” diyen Kart, benzer bir örneğin 23. Dönemde Erdoğan’ın danışmanlığını da yapan İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli ve birkaç milletvekilinin dosyasında yaşandığını hatırlattı. AKP’li eski vekillerin milletvekillikleri devam ederken dosyalarının savcılıkları iade edildiğini, daha sonra suç duyurularına rağmen akıbetini öğrenemediklerini anlatan Kart, “Normalde, Cumhurbaşkanının adi nitelikli bu üç fezlekesinin Meclis’de olması gerekir. Ancak TBMM’de yok” dedi.

Cumhurbaşkanı adi suçlardan yargılanabilir

Tayyip Erdoğan’ın “görevi kötüye kullanmak, zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık” gibi suçlardan fezlekesi olduğunu hatırlatan Kart, “Adi nitelikteki suçlamalardır. Hukuk devletlerinde adi nitelikteki suçlamalardan dolayı hiç kimse için bir imtiyazın olması söz konusu olamaz. Bu bağlamda cumhurbaşkanının adi nitelikteki suçlardan dolayı ne şekilde yargılanacağı hususu önem kazanmaktadır” dedi.

Başbakana Erdoğan’ın fezlekelerini sordu

Atilla Kart, TBMM’ye Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde , TBMM Karma Komisyon’da bulunan milletvekilleriyle ilgili 173 fezlekenin TBMM Başkanlığı tarafından yasal gereği yapılmak üzere ilgili mercilere iade edildiğine dikkat çekti. İade edilen dosyaların ağırlıklı olarak 30 Mart 2014 seçimleri sonucunda belediye başkanı seçilen milletvekillerine ait olduğunu belirten CHP’li Kart, “Bu kişiler hakkında artık 4483 sayılı yasa hükümlerinin uygulanması gerekecektir. İade edilen fezlekeler arasında bulunan 3 dosya ise 10 Ağustos tarihinde 12. Cumhurbaşkanı seçilen R.T. Erdoğan’a aittir” dedi.

Bu dosyalardan 2’si İBB Başkanlığı dönemine ilişkindir. Bu dosyalarda ; görevin kötüye kullanıldığı, zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrak ve kayıtlarda sahtecilik ile cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak suçlamalarının yapıldığı bilinmektedir. 1 dosya ise, Abdullah Öcalan ve şehitlere yönelik olarak kullanılan hitaplar sebebiyle, “suç ve suçluyu övme” iddiasıyla düzenlenmiştir.

Görüldüğü gibi; Cumhurbaşkanı ile ilgili olan bu suçlamaların hiçbirisi, görevin ifası ile ilgili değildir. Adi nitelikteki suçlamalardır. Hukuk Devletlerinde, adi nitelikteki suçlamalardan dolayı hiç kimse için bir imtiyazın olması söz konusu olamaz. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanının adi nitelikteki suçlardan dolayı “ne şekilde” yargılanacağı hususu önem kazanmaktadır. Gelinen aşamada ; artık Cumhurbaşkanlarının da, Anayasanın 83. maddesi ve Adalet Bakanlığının 100/1 sayılı Genelgesi doğrultusunda, yasal şartlar oluştuğunda hakkında fezleke düzenlenip, ilgili evrakın TBMM Başkanlığına gönderilmesi zorunluluğunun bulunduğu kabul edilmektedir.

Tüm bu hususlar açıklanarak; Cumhurbaşkanıyla ilgili olan ve ilgili mercilere iade edildiği belirtilen dosyaların akıbeti , ilgi önergemiz ile gerekçeli olarak Başbakan’a sorulmuş ise de; önergemize süresi içinde cevap verilmediğinden 31 Ekim 2014 tarihli “Gelen Kağıtlar” listesinde yayımlanmıştır. Bu durum , Cumhurbaşkanıyla ilgili fezlekelerin ortadan kaldırıldığı-kaldırılacağı yönündeki iddia ve kuşkuları güçlendirmiştir. Böyle bir gelişmeye ihtimal vermek istemiyoruz.

-İlgi önergemize neden cevap verilmemiştir?

-Fezlekeler, işlemden mi kaldırılmıştır?

- Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan’la ilgili olan ve ilgili mercilere iade edildiği belirtilen dosyaların akıbeti nedir? Hangi yasal prosedür uyarınca işlem yapılmıştır? Ya da yapılacaktır?

-Bu fezlekelerin yeniden TBMM Başkanlığına intikali neden gerçekleştirilmemektedir