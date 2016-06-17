Erdoğan’ın açtığı hakaret davaları 28 sayfalık haber oldu: Son iki yılda halkına 1845 dava açtı

Alman ‘Die Zeit’ gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hakaret gerekçesiyle açtığı davaları ‘Zeit Magazin’ adlı ekinde 28 sayfalık bir dosyada bir araya getirdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Levent Gündüz’ün haberine göre, dergide yayımlanan 286 dava başlıkları içinde Türk basınına açılan davalar, sosyal paylaşım siteleri ‘Facebook, ‘You Tube’, ‘Twitter’ de paylaşılan mesajlar örneklerle tanıtıldı.

Atılan dava başlıkları içinde “Hitler bıyığı, yasak şarkılar, karikatür, rüşvet, Erdoğan’ın diploması, orta parmak, Ey Erdoğan, Baba ve oğul, İşçiler günü, Kadınlar Erdoğan’a karşı, Futbolcular Erdoğan’a karşı, Bir kitap üç dava” gibi çok sayıda başlıklar kullanıldı.

“Cumhurbaşkanı son iki yılda halkına 1845 dava açtı”

Derginin haberinde şu ifadelere yer verildi;

“Gerçekten hakaret nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok çabuk hakarete uğradığını hissediyor. Cumhurbaşkanı son iki yılda halkına 1845 dava açtı. Eleştiri, muhalefet edenlere toleranslı değil, müsamaha göstermiyor. Başta gazeteciler olmakla beraber siyasiler, karikatüristler, halkın her kesiminden insanlar, kadınlar, futbolcular, aktörler, yazarlar, hatta güzellik kraliçesi ‘Miss Türkiye’ güzeli, sanatçılar bile dava açılanlar içinde bulunuyor. Listede çocuklar, sendikacı, öğrenci, şoför her kesimden insan var. Biz sadece 286 davayı örnek gösterip sizler için belgeledik. Açılan davalardan dolayı Cumhurbaşkanı sıkıntılı, zor durumda. Yaşları reşit olmayan çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı olan seçim afişini yırttıkları için hapis cezası verildi”