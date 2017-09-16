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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği ABD ziyaretinin ayrıntıları belli oldu

16 Eylül 2017 13:20

Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği ABD ziyaretinin ayrıntıları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler\'in (BM) 72. Genel Kurulu\'na katılmak için New York\'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, \"İnsana Odaklanma: Sürdürülebilir Bir Dünyada Herkes İçin Barış ve İnsanca Bir Yaşam İçin Mücadele\" temasının işleneceği 72. Genel Kurul\'un ilk günü olan 19 Eylül Salı günü, BM Genel Kurulunda bir konuşma yapacak.

TRUMP ÇİFTİNİN DAVETİNE KATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı tarihte, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Donald Trump ve eşi tarafından verilecek davete katılacak.  

TÜRKEVİNİN AÇILIŞINI YAPACAK
Erdoğan ayrıca New York\'ta, İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Rohinga Temas Grubu toplantısına; Birleşmiş Milletler\'in tam karşısında yer alan yeni Türkevi binasının temel atma törenine katılacak.

TRUMP\'LA GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York\'ta bulunduğu süre zarfında, ABD Başkanı Donald Trump dahil, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Ayrıca ABD\'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD\'deki Türk ve Müslüman toplumu ile Yahudi kuruluş temsilcileriyle bir araya gelecek, farklı medya kuruluşlarının temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştirecek.
 

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